На развитие Джалал-Абадской области выделят 3,8 миллиарда сомов

В 2024 году Джалал-Абадской области на целевые трансферты, капитальные вложения, электроснабжение, стимулирующие гранты, фонды регионального развития и кредитование агропромышленного комплекса выделят 3,8 миллиарда сомов. Об этом со ссылкой на заместителя министра финансов Жибек Дуйшееву сообщается на сайте Минфина.

«В Джалал-Абадской области реализуются 10 крупных государственных инвестиционных проектов на сумму $564,3 миллиона, включая проекты в сферах энергетики, транспорта и водоснабжения», — говорится в сообщении.

Кроме того, Джалал-Абаду из республиканского бюджета выделено 127,7 миллиона сомов на реализацию различных проектов. В рамках национальной программы развития Кыргызской Республики до 2026 года также предусмотрено выделение городу 100 миллионов сомов в качестве бюджетного кредита для приобретения электробусов и зарядных станций.

«Министерство финансов в целях поддержки малого и среднего бизнеса предоставило 1 тысяче 435 предпринимателям региона беспроцентные кредиты общей суммой 913,1 миллиона сомов», — сообщает Минфин.