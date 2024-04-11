Стоимость проектов по реконструкции и модернизации ТЭЦ Бишкека, ТЭЦ-2 и станции «Бишкексельмаш» составляет $497 миллионов. Об этом стало известно сегодня во время пресс-конференции.

Государство планирует реализовать в ближайшее время сразу несколько проектов:

реконструкция и модернизация ТЭЦ столицы — $150 миллионов;

восстановление и замена турбогенератора на ТЭЦ Бишкека — $100 миллионов;

строительство ТЭЦ «Бишкексельмаш» — $147 миллионов;

запуск ТЭЦ-2 — $95-100 миллионов.

«За счет реализации этих проектов теплоснабжением будут охвачены только 40 тысяч потребителей, а всего их 140 тысяч. Но нам нужно делать эту работу. Кроме того, необходимо искать альтернативные источники теплоснабжения и горячей воды», — сказал журналистам заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев.