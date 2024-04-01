Ставки пошлины при продаже недвижимости за безнал предлагают снизить

В Кыргызстане предлагают снизить ставки государственной пошлины при сделках с имуществом в безналичной форме. Соответствующий проект постановления кабмина вынесен на общественное обсуждение.

Отмечается, что документ необходим для обеспечения оптимального соотношения уровня наличных и безналичных расчетов по сделкам с имуществом, а также исполнения государственной программы по увеличению доли безналичных платежей и расчетов.

Предлагается установить ставки государственной пошлины при сделках на имущество, которые подлежат государственной регистрации и не требуют нотариального удостоверения, при безналичном расчете на сумму в десять раз ниже, чем при расчете, производимом в наличной форме.

Кроме того, планируется ввести систему эскроу-счетов. Это специальный счет, открываемый на основе трехстороннего договора, заключенного между продавцом, покупателем движимого/недвижимого имущества и банком, для перечисления продавцу денег в национальной валюте после регистрации договора купли-продажи движимого/недвижимого имущества.

«Эскроу-счет является удобным инструментом для совершения расчетов по сделкам купли-продажи движимого и недвижимого имущества, который обеспечивает надежность и безопасность проведения операций. Поэтому предлагается государственным банкам установить размер комиссии по обслуживанию эскроу-счетов, не превышающей 0,02 процента от суммы сделки на имущество», — говорится в справке-обосновании к проекту постановления кабмина.