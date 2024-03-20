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Экономика

Wildberries начал принимать сертификаты соответствия, выданные в Кыргызстане

Wildberries начал принимать сертификаты и декларации о соответствии товаров, выданные в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-служба представительства компании в республике.

Отмечается, что маркетплейс успешно интегрировался с государственной информационной системой КР TULPAR-SYSTEM. Это упрощает процесс проверки. Достаточно ввести код сертификата в карточке товара и получить подтверждение. После этого в карточке на Wildberries появится знак «Товар проверен».

«Подтверждение доступно продавцам из Кыргызстана и продавцам с документами на товары, выданными в КР. Рады, что больше наших партнеров сможет официально подтверждать качество своих товаров», — подчеркнули в компании.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/289560/
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