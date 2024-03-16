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Экономика

Сумма венчурных сделок в Кыргызстане за 2023 год составила $1,1 миллиона

Венчурный рынок в Центральной Азии и Кавказе переживает динамичный рост. Об этом говорится исследовании RISE Research.

Исследование проведено совместно с холдингом EA Group и BGlobal Ventures при участии Crunchbase, Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана и KPMG Caucasus and Central Asia.

Согласно полученным данным, венчурный рынок в регионе Центральной Азии и Кавказа переживает динамичный рост.

«Наше исследование показало, что за последние пять лет объем венчурного финансирования в Центральной Азии и Кавказа увеличился в 5,5 раза, а в 2023 году объем сделок превысил $110 миллионов. Однако экосистема остается небольшой, что указывает на значительный потенциал для дополнительных инвестиций. Одной из преград развития является отсутствие достоверных данных в регионе. Наша цель в RISE Research — восполнить этот пробел, предоставляя инвесторам и государству качественные и надежные данные, способствующие устойчивому росту» — подчеркнула основатель RISE Research Айнур Жантурина,

В 2023 году общий объем венчурного финансирования в Кыргызстане составил около $1,1 миллиона, что немного ниже показателей предыдущего года (в 2022-м объем составил $1,2 миллиона).

Согласно полученным данным, основное число сделок в Кыргызстане сосредоточено на pre-seed раунде (первые шаги проекта. — Прим. 24.kg) Так, к примеру, в ноябре 2023 года стартап Mystory из Бишкека привлек $100 тысяч на этой стадии, а в августе 2023-го на этой же стадии стартап WEDEVX привлек $500 тысяч. Что касается перспективных стартап-индустрий в Кыргызстане, наибольший потенциал к росту показывают EdTech, Retail SaaS, FinTech.

«Данные Crunchbase показывают, что инвестиции в стартапы в регионе Центральной Азии выросли в последние годы, особенно в части предварительного и посевного финансирования. Благодаря растущей местной экосистеме венчурного капитала мы с нетерпением ждем прогресса компаний в привлечении инвестиций на ранних стадиях в 2024 году и далее» — сказал старший редактор данных в Crunchbase News Гене Тир.

По словам экспертов, Кыргызстан стал экспортером IT-специалистов с высоким потенциалом для развития отечественного стартап-рынка. В последние годы в стране наблюдается рост числа квалифицированных технических специалистов. Однако из-за довольно небольшого внутреннего рынка и недостатка финансирования эти таланты уезжают за границу, основывая проекты, не имеющие или имеющие незначительное отношение к Кыргызстану.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/289175/
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