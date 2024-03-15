Для электронной коммерции в Центральной Азии предлагают создавать спецсчета

Специальные банковские счета для покупок по электронной коммерции предлагают создать в Центральной Азии. Об этом сообщает издание DKNews.kz.

По данным IMARC Group (международная исследовательско-консалтинговая группа по анализу рынка), объем рынка электронной коммерции в Центральной Азии в 2022 году составил $8 миллиардов. Рост на следующие пять лет — 25,4 процента.

Однако эксперты в области электронной коммерции в Центральной Азии считают, что за таким прогрессом не поспевает государственный аппарат. Необходим отдельный закон, регулирующий права и обязанности всех участников процесса. Те страны, что приняли его, написали закон на скорую руку, нормы в нем сырые и недоработанные, считают эксперты.

Председатель правления некоммерческой организации Techno Women, основатель ОФ «Цифровая трансформация» Азиза Шужеева предлагает на уровне глав государств ЦА подписать соглашение о развитии электронной коммерции. Наличие документа даст реальный толчок в гармонизации законодательства и регуляторики.

Зная все проблемы в каждой отдельной стране Центральной Азии, стало легче работать с барьерами. Так, например, несколько стран уже приняли закон об электронной коммерции. Кыргызстан был одним из первых, кто разработал закон.

«У нас есть три предложения по самому понятийному аппарату. Например, такие термины, как: «оператор электронной коммерции», «оператор таможенного склада», «безопасность рынка». У нас есть закон о защите потребителей, закон о рекламе, и закон об электронной торговле, то есть рабочая группа прорабатывает свои рекомендации чтобы их все привести в соответствие с требованиями нынешнего времени», — говорит национальный эксперт НДП программы IBECA в Кыргызской Республике, бывший посол Кыргызской Республики в США Муктар Джумалиев.

По примеру Кыргызстана во всех странах Центральной Азии предлагается внедрить специальные банковские счета для предприятий электронной коммерции.

«На спецсчетах предприниматели ведут учет только по сделкам е-коммерции. Для разделения объемов, оборотов на е-коммерцию и традиционную торговлю. В Узбекистане действуют ряд господдержки налоговых льгот, однако предприятие ввиду сложности ведения бухучета, недостаточности компетенции зачастую смешивают такие потоки и в результате не получают преференций», — говорит национальный эксперт по разработке программы IBECA в Узбекистане Олжас Рыскельды.

Эксперты предлагают разрешить маркетплейсам выступать в качестве посредников между продавцами и госоорганами, Налоговой службой, таможней.

Кроме того, большим достижением для стран Центральной Азии станет сотрудничество государственных органов и бизнес-ассоциаций в гармонизации сертификации качества национальных товаров и продвижении бренда Made in Central Asia. Это повлечет за собой разработку стандартов и нормативов в области электронной коммерции, которые будут способствовать развитию отрасли и защите интересов бизнеса.