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Экономика

В Кыргызстане запущена третья фаза программы KyrSEFF

В Кыргызстане запущена третья фаза программы финансирования зеленой экономики KyrSEFF. Об этом стало известно сегодня на весенней сессии программы.

Проект направлен на внедрение новых инклюзивных финансовых продуктов, поддерживающих устойчивость к изменению климата и адаптацию к нему, снижение загрязнения окружающей среды и содействие устойчивому использованию воды.

«Выделенные на проект $50 миллионов направят банкам и финансовым учреждениям для последующего кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства и домохозяйств страны», — рассказал министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев.

Вице-президент Европейского банка реконструкции и развития Марк Боуман отметил, что на сегодня ЕБРР профинансировал в КР 238 проектов на сумму более 960 миллионов евро.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/287916/
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