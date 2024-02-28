22:14
USD 89.43
EUR 97.09
RUB 0.97
Экономика

В Кыргызстане запускают программу по использованию геотермальной энергии

Министерство экономики и коммерции Кыргызстана совместно с IFC запускает в республике программу по использованию геотермальной энергии для отопления и охлаждения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев отметил, что теперь этому сектору будет уделяться больше внимания на национальном уровне. При этом он подчеркнул, что обеспечение страны надежным и устойчивым источником энергии, каковым выступает геотермальный метод, является стратегически важным направлением.

Уже презентован международный опыт реализации проектов геотермальной энергии. Лидерами в этой отрасли являются США, Швейцария, Франция, Польша, Исландия, Китай, Турция. Приведены примеры использования в учебных заведениях, больницах, жилых помещениях целых районов, а также в государственных зданиях, как, например, в резиденции президента Франции — Елисейском дворце.

Решено, что в республике разработают программу льготного финансирования частного сектора в использовании геотермальной энергии.

В Министерстве экономики и коммерции и IFC заметили, что нацелены наращивать партнерство в развитии этого направления и реализовать пилотные проекты в ближайшее время.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/287822/
просмотров: 163
Версия для печати
Материалы по теме
Солнечные водонагреватели установили в психоневрологическом интернате в Токмаке
Кыргызстану интересны наработки Германии в возобновляемых источниках энергии
В Балыкчи установят ветряную турбину
Землю под проекты ВИЭ будут давать в упрощенном порядке. Указ президента
В домах малоимущих семей Чуйской области установят солнечные батареи
Кабмин утвердил положение о порядке работы возобновляемых источников энергии
Абонентами возобновляемых источников энергии являются майнинговые фермы
В Кыргызстане выдано 230 сертификатов на строительство ВИЭ
Земельные участки для строительства ВИЭ будут предоставлять по конкурсу
В Кыргызстане создадут фонд зеленой энергетики
Популярные новости
Новое в&nbsp;Налоговом кодексе. Как это повлияет на&nbsp;рынки и&nbsp;кому снизили налоги Новое в Налоговом кодексе. Как это повлияет на рынки и кому снизили налоги
Токтогульское водохранилище. Объем воды чуть больше 8&nbsp;миллиардов кубометров Токтогульское водохранилище. Объем воды чуть больше 8 миллиардов кубометров
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;24&nbsp;февраля. Больше всего подешевели огурцы Продуктовая корзина Бишкека на 24 февраля. Больше всего подешевели огурцы
Россия на&nbsp;полгода введет запрет на&nbsp;экспорт бензина Россия на полгода введет запрет на экспорт бензина
Бизнес
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
28 февраля, среда
22:00
Чудаки парковки. Стоящие авто мешают работникам «Тазалыка» убирать снег с обочин Чудаки парковки. Стоящие авто мешают работникам «Тазалы...
21:46
В Кыргызстане запускают программу по использованию геотермальной энергии
21:21
Корабль, пропавший 120 лет назад со всей командой, нашли австралийские ученые
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 29 февраля: пока без снега
20:48
Вспышка кори. В Минздраве пересматривают календарь прививок