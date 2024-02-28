В Кыргызстане запускают программу по использованию геотермальной энергии

Министерство экономики и коммерции Кыргызстана совместно с IFC запускает в республике программу по использованию геотермальной энергии для отопления и охлаждения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев отметил, что теперь этому сектору будет уделяться больше внимания на национальном уровне. При этом он подчеркнул, что обеспечение страны надежным и устойчивым источником энергии, каковым выступает геотермальный метод, является стратегически важным направлением.

Уже презентован международный опыт реализации проектов геотермальной энергии. Лидерами в этой отрасли являются США, Швейцария, Франция, Польша, Исландия, Китай, Турция. Приведены примеры использования в учебных заведениях, больницах, жилых помещениях целых районов, а также в государственных зданиях, как, например, в резиденции президента Франции — Елисейском дворце.

Решено, что в республике разработают программу льготного финансирования частного сектора в использовании геотермальной энергии.

В Министерстве экономики и коммерции и IFC заметили, что нацелены наращивать партнерство в развитии этого направления и реализовать пилотные проекты в ближайшее время.