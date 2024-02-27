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Экономика

Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 13 процентов

Правление Национального банка решило сохранить учетную (ключевую) ставку на уровне 13 процентов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель начальника управления коммуникаций и международного сотрудничества НБ КР Ильичбек Султанкулов.

По его словам, Нацбанк отслеживает тенденции развития экономической ситуации во внутренней и внешней среде. С учетом этого и принято решение о сохранении учетной ставки. Экономическая активность в Кыргызстане продолжает расти. В январе текущего года темп прироста реального ВВП составил 7,4 процента. Он был обеспечен секторами промышленности, услуг и строительства. Внутреннее потребление поддерживается повышением реальной заработной платы бюджетного и частного секторов, увеличением потребительского кредитования и ростом чистого притока денежных переводов в страну. В налогово-бюджетном секторе проведение политики фискальной консолидации оказывает сдерживающее влияние на ценовую динамику в республике.

Банковский сектор сохраняет устойчивость и демонстрирует рост основных показателей. Нынешние денежно-кредитные условия способствуют расширению ресурсной базы коммерческих банков, демонстрируя усиление сберегательного поведения населения. Межбанковский денежный и внутренний валютный рынки остаются стабильными.

В целом в банковской системе сохраняется высокий уровень избыточной ликвидности в национальной валюте.

Ситуация на внутреннем валютном рынке остается стабильной. Национальный банк в рамках режима плавающего обменного курса принимает участие в валютных торгах только для предотвращения резких колебаний курса. С начала 2024-го совершена только одна интервенция по продаже долларов в $23,5 миллиона.

«Принятое решение по учетной ставке способствует ограничению проинфляционных факторов и удержанию инфляции в пределах целевых значений в 5-7 процентов в среднесрочном периоде. Поддержание текущих денежно-кредитных условий позволит снизить уровень инфляционных ожиданий населения и экономических субъектов», — подчеркнул Ильичбек Султанкулов.

Следующее плановое заседание правления Нацбанка по вопросу о размере учетной ставки состоится 29 апреля.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/287682/
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Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 13 процентов
Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 13 процентов
Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 13 процентов
Национальный банк сохранил учетную ставку в 13 процентов
Нацбанк сохранил учетную ставку в 13 процентов
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 13 процентов
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