Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 13 процентов

Правление Национального банка решило сохранить учетную (ключевую) ставку на уровне 13 процентов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель начальника управления коммуникаций и международного сотрудничества НБ КР Ильичбек Султанкулов.

По его словам, Нацбанк отслеживает тенденции развития экономической ситуации во внутренней и внешней среде. С учетом этого и принято решение о сохранении учетной ставки. Экономическая активность в Кыргызстане продолжает расти. В январе текущего года темп прироста реального ВВП составил 7,4 процента. Он был обеспечен секторами промышленности, услуг и строительства. Внутреннее потребление поддерживается повышением реальной заработной платы бюджетного и частного секторов, увеличением потребительского кредитования и ростом чистого притока денежных переводов в страну. В налогово-бюджетном секторе проведение политики фискальной консолидации оказывает сдерживающее влияние на ценовую динамику в республике.

Банковский сектор сохраняет устойчивость и демонстрирует рост основных показателей. Нынешние денежно-кредитные условия способствуют расширению ресурсной базы коммерческих банков, демонстрируя усиление сберегательного поведения населения. Межбанковский денежный и внутренний валютный рынки остаются стабильными.

В целом в банковской системе сохраняется высокий уровень избыточной ликвидности в национальной валюте.

Ситуация на внутреннем валютном рынке остается стабильной. Национальный банк в рамках режима плавающего обменного курса принимает участие в валютных торгах только для предотвращения резких колебаний курса. С начала 2024-го совершена только одна интервенция по продаже долларов в $23,5 миллиона.

«Принятое решение по учетной ставке способствует ограничению проинфляционных факторов и удержанию инфляции в пределах целевых значений в 5-7 процентов в среднесрочном периоде. Поддержание текущих денежно-кредитных условий позволит снизить уровень инфляционных ожиданий населения и экономических субъектов», — подчеркнул Ильичбек Султанкулов.

Следующее плановое заседание правления Нацбанка по вопросу о размере учетной ставки состоится 29 апреля.