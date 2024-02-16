МДС будет представлять интересы бизнеса при обращениях в суд ЕАЭС

Международный деловой совет вошел в число уполномоченных на обращение в суд Евразийского экономического союза от Кыргызстана. Соответствующее распоряжение подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

В соответствии со статутом суда ЕАЭС уполномоченные госорганы и бизнес-ассоциации могут обращаться в него от КР с заявлениями о рассмотрении спора, а также с заявлением о разъяснении положений договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 года, международных договоров, заключенных в рамках объединения, и решений органов ЕАЭС.

Кроме МДС, в число уполномоченных от бизнеса вошли бизнес-ассоциация JIA и Торгово-промышленная палата КР.

В списке государственных органов, уполномоченных на обращение в суд ЕАЭС от Кыргызстана, — Министерство юстиции, Министерство иностранных дел, Министерство экономики и коммерции, Министерство транспорта и коммуникаций, Министерство финансов, Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Министерство энергетики, а также центр судебного представительства при Минюсте.

Центр судебного представительства определен координирующим органом по обращениям госорганов и бизнес-ассоциаций в суд ЕАЭС от имени КР.