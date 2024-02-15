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Экономика

Завод по переработке кожи и шерсти планируют открыть в Нарыне

В Нарыне планируют возродить производство по переработке кожи и шерсти. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель главы кабмина — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев.

По его словам, сейчас перерабатывают лишь 10 процентов сырья, оставшиеся 90 процентов планируют направить для переработки в промышленный сектор.

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«Например, в Нарынской области активно занимаются животноводством. Мы планируем открыть там завод по переработке кожи и шерсти. Кроме того, будут реализованы 100 крупных проектов в животноводческой, швейной, логистической сферах», — сказал Бакыт Торобаев.

Отмечается, что в ближайшее время в Бишкеке и Оше пройдет агрофорум, который станет площадкой для прямого общения производителей с фермерами.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/286865/
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