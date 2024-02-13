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Экономика

Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 13 февраля

Информация актуальна на момент публикации. В течение дня курсы валюты могут меняться.

Курсы указаны для наличного обмена валюты. Данные получены с сайтов коммерческих банков. В случае возникновения вопросов о предоставленных сведениях следует обращаться непосредственно в комбанки.

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Ссылка: https://24.kg/ekonomika/286572/
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