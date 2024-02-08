За месяц в Кыргызстане подешевели все виды топлива

В январе 2024 года по сравнению с декабрем 2023-го в Кыргызстане подешевели все виды топлива. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

Если на 31 декабря прошлого года бензин Аи-95 в республике стоил в среднем 71,36 сома, то к концу января этого года он подешевел на 2,37 сома — до 68,99 сома. Однако по сравнению с январем 2023-го подорожал на 7,15 сома.

92-й бензин подешевел на 1,91 сома — с 63,73 до 61,82 сома. Но, в отличие от первого месяца прошлого года, он дороже на 6,24 сома.

Дизельное топливо снизилось в цене как по сравнению с декабрем 2023-го, так и с январем прошлого года. Если в конце декабря солярка стоила 71,48 сома, то в конце января ее продавали на 69 тыйынов дешевле — по 70,79 сома. В отличие от января 2023-го, ее стоимость снизилась на 3,74 сома.