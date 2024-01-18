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Экономика

В Кыргызстане вырос курс доллара и подешевел рубль

За последние сутки в Кыргызстане немного вырос курс доллара. Курс покупки российского рубля снова стал ниже сома.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар США по 89,1-89,4 сома, продают по 89,7-89,72 сома. Номинальный курс установлен Национальным банком на отметке 89,2935 сома (снижение на 0,03 процента).

Российский рубль, наоборот, стал дешевле. Сегодня его покупают по 0,99-0,997 сома, продают по 1,01-1,025 сома. Официальный курс составляет 1,0131 сома (снижение на 0,47 процента).

Евро немного подрос. Курс покупки составляет 96,5-97,5 сома, продажи — 97,6-98,5 сома. Номинальный курс — 97,0263 сома (снижение на 0,36 процента).

Казахский тенге относительно стабилен. Его покупают по 0,13-0,1379 сома, продают по 0,2-0,21 сома при официальном курсе 0,1971 сома (снижение на 0,4 процента).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/284456/
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