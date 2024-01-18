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Экономика

Бизнес будет помогать друг другу в продвижении продукции на рынок Китая

Подписан меморандум о содействии развитию и продвижению экспорта отечественной продукции на рынки КНР. Об этом сообщает Министерство экономики и коммерции Кыргызстана.

Документ подписали торговое представительство при Минэкономики и объединения юридических лиц: Ассоциация развития агропромышленного комплекса КР, бизнес-ассоциация JIA и Ассоциация ягодоводов КР.

Стороны договорились в совместном содействии развитию и продвижению экспорта отечественной продукции на рынки Китая.

«Стороны собираются постоянно обеспечивать эффективный механизм защиты и оказания поддержки отечественным предпринимателям, занимающимся внешнеэкономической деятельностью. Они будут обмениваться деловой информацией, включая данные по международной торговле и экспорту, материалами аналитических обзоров, а также результатами маркетинговых исследований. Также будут осуществлять взаимное консультирование по всем вопросам, касающимся развития торгово-экономического сотрудничества, оказывать содействие в проведении или участии в национальных и международных выставках, ярмарках, симпозиумах и конференциях, бизнес-форумах, пресс-конференциях и семинарах и в других аналогичных мероприятиях с целью улучшения и расширения экономического сотрудничества», — рассказали в Минэкономики.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/284429/
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