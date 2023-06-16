С начала года «Кыргызтеплоэнерго» получило 1,1 миллиарда сомов

За пять месяцев 2023 года госпредприятию «Кыргызтеплоэнерго» выделено 1,1 миллиарда сомов. Об этом сообщает Министерство финансов.

Расходы предусмотрены на компенсацию убытков предприятий теплоснабжения «Кыргызтеплоэнерго» в связи с государственным регулированием тарифов на тепловую энергию для населения. Это те средства, которые государство выделяет из-за разницы между стоимостью выработки тепловой энергии и тем тарифом, по которому за нее платит население.

Всего на 2023 года предусмотрено субсидирование тепловой энергии на 1,6 миллиарда сомов. 70,5 процента этих средств «Кыргызстеплоэнерго» уже получило. В прошлом году за аналогичный период предприятию выделили на 347 миллионов сомов меньше.

Отметим, что именно к «Кыргызтеплоэнерго» относятся почти все котельные и ТЭЦ в регионах страны. Выделяемые из бюджета деньги расходуются в основном на закупку топлива и ремонтные работы.