Цифра дня. 22,6 миллиарда сомов выделено на здравоохранение в 2022 году

В 2022 году расходы бюджета по учреждениям здравоохранения составили 22 миллиарда 635,1 миллиона сомов. Такие данные приводит Министерство финансов.

По сравнению с 2021-м показатель вырос на 3 миллиарда 382 миллиона сомов.

Из этой суммы 19,2 миллиарда перечислено Фонду обязательного медицинского страхования и 3,3 миллиарда — учреждениям Министерства здравоохранения.

В том числе на заработную плату и отчисления в Социальный фонд потрачено 980,1 миллиона сомов, на предоставление услуг гемодиализа — 300 миллионов, на приобретение медикаментов — 1 миллиард 32,8 миллиона. Кроме того, средства выделяли на приобретение продуктов питания (38,4 миллиона сомов), оплату коммунальных услуг (53,6 миллиона), на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам, инфицированным и погибшим вследствие коронавирусной инфекции (14,5 миллиона), и компенсационные выплаты сотрудникам организации здравоохранения, работающим в очаговых зонах (24,1 миллиона).