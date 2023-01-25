00:02
USD 89.43
EUR 96.57
RUB 0.97
Экономика

После отключений. Узбекистан подписал с «Газпромом» карту сотрудничества

ПАО «Газпром» спустя неделю после подписания дорожной карты о сотрудничестве в газовой отрасли с Казахстаном подписало аналогичный документ с руководством Узбекистана. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и министра энергетики РУз Журабека Мирзамахмудова. Стороны рассмотрели актуальные и перспективные вопросы взаимодействия. На встрече Алексей Миллер и Журабек Мирзамахмудов подписали дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли», — заявила российская компания.

Руководство России, Казахстана и Узбекистана обсуждает возможность наращивания поставок российского газа в РК и РУз с учетом роста внутреннего потребления и экспортных обязательств перед Китаем. Для этого могут потребоваться модернизация газотранспортной инфраструктуры для доставки газа и даже строительство новых газопроводов. В том числе на территории РФ будет необходимо инвестировать в развитие газотранспортной инфраструктуры около 260 миллиардов рублей.

Нынешней зимой Узбекистан в ходе экстремальных холодов столкнулся с масштабным энергокризисом. Президент Шавкат Мирзиеев подверг острой критике чиновников за халатность в подготовке к осенне-зимнему периоду. По данным властей, в зимние пиковые нагрузки наблюдается дефицит газа по республике до 20 миллионов кубометров в сутки.

Поэтому было решено активизировать импорт газа, электроэнергии, угля и мазута из-за дефицита энергоресурсов на фоне наступивших в стране холодов.

Узбекистан начал импорт в зимний период из Туркменистана 1,5 миллиарда кубометров природного газа для удовлетворения внутреннего спроса. Но с 12 по 21 января последний приостанавливал по техническим причинам поставки голубого топлива. Сейчас они восстановлены.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/256684/
просмотров: 3103
Версия для печати
Материалы по теме
Узбекистан потратит $500 миллионов на увеличение импорта газа из России
В Узбекистане временно закрыли метановые заправки
Узбекистан и Кыргызстан в 2024 году откроют новый пограничный пост
В Бишкеке оштрафовали пять точек продажи газа, нарушивших пожарную безопасность
Подписан закон о ратификации соглашения между Кыргызстаном и Узбекистаном
Автобусы на метане в Джалал-Абаде возобновили работу. Скоро им построят заправку
В РУз изъяли крупную партию наркотиков, завезенных из Кыргызстана и Таджикистана
В Узбекистане ограничили работу газовых заправок, населению газ подают
В Оше состоялась церемония официального открытия Генконсульства Узбекистана
Регионы Узбекистана и Кыргызстана намерены развивать сотрудничество в туризме
Популярные новости
Информационный расчет по&nbsp;налогу на&nbsp;имущество. Кто и&nbsp;когда должен его сдавать Информационный расчет по налогу на имущество. Кто и когда должен его сдавать
Корпорация &laquo;Росатом&raquo; уже работает в&nbsp;Кыргызстане. Какие проекты реализует Корпорация «Росатом» уже работает в Кыргызстане. Какие проекты реализует
Гольф-клуб на&nbsp;Иссык-Куле. Кто строит объект и&nbsp;при чем тут семья президента Гольф-клуб на Иссык-Куле. Кто строит объект и при чем тут семья президента
Какие государственные гарантии дает легализация активов Какие государственные гарантии дает легализация активов
Бизнес
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
Если вы&nbsp;хотите открыть компанию в&nbsp;ОАЭ: консультацию предоставят специалисты Если вы хотите открыть компанию в ОАЭ: консультацию предоставят специалисты
23 февраля, пятница
00:01
24.kg поздравляет кыргызстанцев с Днем защитника Отечества 24.kg поздравляет кыргызстанцев с Днем защитника Отечес...
22 февраля, четверг
23:47
В WhatsApp появились новые функции форматирования текста
23:25
Сотрудники фонда развития Иссык-Куля необоснованно выдавали беспроцентные ссуды
22:54
Бригада медиков НЦОМиД осваивает технологию пересадки костного мозга в Турции
22:29
Определены победители национального чемпионата рабочих профессий
22:00
Легальная работа за рубежом. Как ее могут получить кыргызстанцы