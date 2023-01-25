После отключений. Узбекистан подписал с «Газпромом» карту сотрудничества

ПАО «Газпром» спустя неделю после подписания дорожной карты о сотрудничестве в газовой отрасли с Казахстаном подписало аналогичный документ с руководством Узбекистана. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и министра энергетики РУз Журабека Мирзамахмудова. Стороны рассмотрели актуальные и перспективные вопросы взаимодействия. На встрече Алексей Миллер и Журабек Мирзамахмудов подписали дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли», — заявила российская компания.

Руководство России, Казахстана и Узбекистана обсуждает возможность наращивания поставок российского газа в РК и РУз с учетом роста внутреннего потребления и экспортных обязательств перед Китаем. Для этого могут потребоваться модернизация газотранспортной инфраструктуры для доставки газа и даже строительство новых газопроводов. В том числе на территории РФ будет необходимо инвестировать в развитие газотранспортной инфраструктуры около 260 миллиардов рублей.

Нынешней зимой Узбекистан в ходе экстремальных холодов столкнулся с масштабным энергокризисом. Президент Шавкат Мирзиеев подверг острой критике чиновников за халатность в подготовке к осенне-зимнему периоду. По данным властей, в зимние пиковые нагрузки наблюдается дефицит газа по республике до 20 миллионов кубометров в сутки.

Поэтому было решено активизировать импорт газа, электроэнергии, угля и мазута из-за дефицита энергоресурсов на фоне наступивших в стране холодов.

Узбекистан начал импорт в зимний период из Туркменистана 1,5 миллиарда кубометров природного газа для удовлетворения внутреннего спроса. Но с 12 по 21 января последний приостанавливал по техническим причинам поставки голубого топлива. Сейчас они восстановлены.