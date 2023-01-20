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Экономика

В Кыргызстане начали маркировать пивную продукцию

В Кыргызстане с 1 января 2023 года введена акцизная марка на пивную продукцию. Об этом сообщает Налоговая служба.

Постановлением кабинета министров введена обязательная маркировка акцизного сбора при производстве и импорте пива, расфасованного и нефасованного, классифицируемого в товарной позиции ТН ВЭД 2203.

С 1 июля запрещается оборот немаркированных остатков пивной продукции.

«Акцизная марка на продукцию является подтверждением легальности ее происхождения и предназначена для защиты населения от потребления контрафактных товаров», — отметили в ведомстве.

С начала года поступило 30,8 миллиона сомов акцизного налога на пиво, план на январь перевыполнен на 7 миллионов сомов. По сравнению с январем 2022-го собрано больше на 12,6 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/256205/
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