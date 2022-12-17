Кыргызстану нужны законодательные стимулы для развития зеленых технологий

Для активного внедрения зеленых технологий в Кыргызстане нужны законодательные стимулы. К такому выводу пришли эксперты Международного делового совета.

Их анализ показал, что сельскохозяйственный блок содержит шесть экологических стимулов, в горнорудной отрасли столько же. В туризме стимул только один. И тот косвенно касается отрасли — обнуления таможенной пошлины и отмены налогов на ввоз электромобилей в страну.

«Этих стимулов явно недостаточно, и к тому же они не систематизированы. Государственное регулирование должно основываться на мировых тенденция. Строительные нормы, функциональные зоны и режимы использования земель не учитывают современных технологий, ориентированных на зеленые виды деятельности», — отмечают в МДС.

Например, анализ законодательства в сфере туризма показал, что специальных налоговых льгот, направленных на деятельность компаний по обращению с отходами и вторичными ресурсами, нет. Управление отходами в лучшем случае ограничивается такими добровольными инициативами, как раздельный сбор и сортировка. Эксперты считают, что нужны специальные налоговые льготы, направленные на деятельность по обращению с отходами и вторичными ресурсами. В управлении бытовыми отходами рекомендовано использовать международный опыт: России — по хранению отходов и взиманию плат, Шотландии — по разделению отходов на местах образования, Англии и Франции — по передаче управления очистными сооружениями частным компаниям с участием муниципалитета в совете.

Международный опыт эксперты советуют применять в недропользовании и смежных производствах.

Представляют интерес опыт Канады по управлению ледниками, Чили — по разработке социального пакета и устойчивого управления месторождениями.

В сельском хозяйстве законодательные стимулы преимущественно фискальные (в основном через НДС и местные налоги). По мнению экспертов, законодательный режим использования земельных и водных ресурсов является ограничительным. Так, если территории обозначены сельскохозяйственными землями, то это ограничивает от любых видов деятельности на них. Для улучшения ситуации в отрасли рекомендовано использовать опыт Грузии по разрешенным видам деятельности в пределах земель сельскохозяйственного назначения.