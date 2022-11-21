Налоговая служба запустила электронный рейдовый контроль

С ноября 2022 года запущена система «Электронный рейдовый налоговый контроль» (э-рейд). Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Фискалы, участвующие в контрольных мероприятиях в части специального налогового режима, обеспечены 300 планшетами, соответствующими необходимым техническим требованиям. Э-рейд представляет собой централизованную закрытую автоматизированную систему, в которой будет размещена база данных, необходимая при проведении контрольно-рейдовых мероприятий. В ней хранятся данные обо всех проведенных рейдовых контролях и рисках, на основе которых принимаются решения о проверке субъектов.

«Система позволяет автоматически рассчитать риски, составить акт по итогам проверки после внесения необходимых сведений и обработать данные. При этом налогоплательщик сможет расписаться в электронном документе благодаря функции «электронно-графическая подпись» или «подпись с помощью eID». Кроме этого, в ходе рейда сотрудники налоговых органов при помощи планшетов на местах будут вносить соответствующую информацию (в том числе дополнения/изменения) в «Электронную карту дислокации субъектов предпринимательства». Применение э-рейда значительно сократит затрачиваемое время на поиск информации или заполнение документов», — рассказали в Налоговой службе.