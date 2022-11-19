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Экономика

Евросоюз поможет в развитии устойчивой энергетики в Центральной Азии

Европейский союз запустил новый проект «Устойчивые энергетические связи в Центральной Азии» (SECCA). Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Проект SECCA с общим бюджетом 6,8 миллиона евро направлен на продвижение более устойчивого энергетического баланса в регионе Центральной Азии в соответствии с передовой практикой ЕС.

Планируются укрепление национальной политики стран региона по переходу к устойчивой энергетической системе и увеличение инвестиций, потенциала и осведомленности в области возобновляемой энергетики и энергоэффективности. Недавние события показывают положительные признаки возможных устойчивых энергетических связей в Центральной Азии. В связи с экономическим ростом и ростом населения ожидается повышение региональных потребностей в электроэнергии. Удовлетворение этого спроса потребует значительных инвестиций, рыночных реформ и развития потенциала.

«Проект руководствуется Европейским зеленым курсом и новой Стратегией ЕС по Центральной Азии. Сейчас значительный устойчивый энергетический потенциал региона недоиспользуется из-за множества институциональных, финансовых, технических и социальных барьеров. Проект послужит катализатором в устранении этих барьеров, увеличении производства возобновляемой энергии и повышении энергоэффективности в регионе», — отметила заместитель генерального директора в Генеральном директорате по международному партнерству (DG INTPA) Марета Ягер.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/251098/
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