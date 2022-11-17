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Экономика

С начала года Нацбанк Кыргызстана 131 раз проверил комбанки (обновлено)

Национальным банком регулярно проводятся внеплановые и плановые инспекторские проверки деятельности коммерческих банков и обменных бюро. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Это делается для недопущения нарушения требований законодательства Кыргызстана и нормативных правовых актов Нацбанка в части проведения валютных операций и обслуживания клиентов.

С начала 2022-го в коммерческих банках проведена 131 проверка. По результатам приняты меры воздействия. Кроме того, комбанкам рекомендовано усилить работу в части банковского обслуживания клиентов, поддержки ликвидности для выполнения обязательств перед клиентами. Регулярно проводятся встречи с руководителями коммерческих банков для обсуждения текущей ситуации и принятия необходимых мер в целях поддержания стабильной деятельности.

С начала года проведены инспекторские проверки 120 обменных бюро. Выявлены 54 человека, которые занимались обменом валюты без лицензии. По итогам проверок из-за выявленных нарушений и неисполнения требований Национального банка направлены 30 предписаний, 34 раза приостановлено действие лицензий обменных бюро, отозвана лицензия одной обменки.

«Дополнительно совместно с правоохранительными органами проводятся мероприятия для предотвращения спекуляций на валютном рынке. Помимо инспектирования, Нацбанком ведется дистанционный надзор. На непрерывной основе проводятся мероприятия, направленные на усиление внутреннего контроля и приведение в соответствие деятельности поднадзорных организаций с банковским законодательством. НБ КР на ежедневной основе проводятся мониторинг ситуации на валютном рынке и разъяснительная работа среди руководителей и сотрудников обменных бюро по недопущению нарушения законодательства», — проинформировали в финансовом регуляторе.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/250936/
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