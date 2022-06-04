К 2024 году курс доллара в Кыргызстане может приблизиться к 100 сомам

По итогам 2022 года курс сома к доллару составит 85,7 сома. Такой прогноз дает Евразийский банк развития.

При этом в 2023-м он вырастет до 92,1 сома, а в 2024 году вплотную приблизится к отметке 100 сомов и составит 97,7 сома.

Отметим, что на сегодня официальный курс составляет 79,5 сома. При этом коммерческие банки и обменные пункты столицы покупают «американца» по 80,5-81,5 сома, продают по 81,5-82,5 сома.

«Курс сома по итогам 2022 года прогнозируется на уровне, близком к 85 сомам за доллар. По мере ослабления геополитических рисков коридор колебаний сома будет сужаться, и вполне вероятно, что к концу года он составит 84–86 сомов за доллар. Этому будут способствовать меры властей, направленные на стабилизацию внутреннего валютного рынка, а также адаптация экономических агентов к новым условиям», — отмечают в банке.