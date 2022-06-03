Кыргызстану нужна отдельная структура, ответственная за возобновляемую энергию

Всю зеленую экономику сейчас взвалили на пятерых человек. Об этом на экспертной встрече «Развитие энергосектора в КР через возобновляемые источники энергии и энергоэффективность» сообщила председатель ассоциации малых ГЭС Эльвира Боромбаева.

По ее словам, необходимо создать отдельную структуру, ответственную за развитие ВИЭ.

«Годами отдел ВИЭ состоял из трех человек. Но там текучка большая, мы не можем удержать людей. Нет стимула. Сейчас количество увеличили до пяти. Но это не выход», — сказала она.

Отметим, что сегодня на долю возобновляемых источников энергии в общем энергетическом балансе приходится всего 1 процент.