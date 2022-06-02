За неиспользование ККМ забирают лицензии? Налоговая опровергает слова депутата

Заявление депутата Жогорку Кенеша Балбака Тулобаева, что за неиспользование ККМ отбирают лицензии, не соответствует действительности. Налоговые органы не уполномочены отзывать лицензии у предпринимателей, не использующих контрольно-кассовые машины.

По закону за неприменение или применение неисправной ККМ налагается административный штраф.

«ГНС имеет право приостанавливать действия лицензии только у субъектов, реализующих алкогольную продукцию, за несоблюдение лицензионных требований. В случае наличия фактов отзыва лицензий за якобы неиспользование ККМ просим обращаться в центральный аппарат ГНС (телефон доверия 0312613189). По результатам служебного расследования в отношении руководства местных налоговых органов будут приняты соответствующие меры», — отметили в Налоговой службе.