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Экономика

За неиспользование ККМ забирают лицензии? Налоговая опровергает слова депутата

Заявление депутата Жогорку Кенеша Балбака Тулобаева, что за неиспользование ККМ отбирают лицензии, не соответствует действительности. Налоговые органы не уполномочены отзывать лицензии у предпринимателей, не использующих контрольно-кассовые машины.

По закону за неприменение или применение неисправной ККМ налагается административный штраф.

«ГНС имеет право приостанавливать действия лицензии только у субъектов, реализующих алкогольную продукцию, за несоблюдение лицензионных требований. В случае наличия фактов отзыва лицензий за якобы неиспользование ККМ просим обращаться в центральный аппарат ГНС (телефон доверия 0312613189). По результатам служебного расследования в отношении руководства местных налоговых органов будут приняты соответствующие меры», — отметили в Налоговой службе.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/235660/
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