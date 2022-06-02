За четыре месяца «Кумтор» перечислил в бюджет более 11 миллиардов сомов

С января по апрель 2022 года в бюджет от ЗАО «Кумтор Голд Компани» совокупно поступило 11 миллиардов 389,9 миллиона сомов. В компании называют эту сумму рекордной.

По ее данным, 3 миллиарда 604,3 миллиона сомов составил налог на валовой доход. Годом ранее за аналогичный период сумма составляла 1 миллиард 928,1 миллиона сомов.

Еще 7 миллиардов 785,9 миллиона сомов направлено на развитие минерально-сырьевой базы Кыргызстана.

По итогам 2021 года «Кумтор» выплатил 8 миллиардов 30,3 миллиона сомов налога на валовой доход.

«Ежегодный налог на развитие минерально-сырьевой базы Кыргызстана должен составлять 4 процента от выручки. В 2021 году впервые в истории работы рудника новое руководство компании направило с полученной выручки сверх плановых бюджетных налогов $32,9 миллиона, или примерно 2 миллиарда сомов», — сообщает пресс-служба «Кумтора».

Средства «Кумтора» в размере 4 процентов от выручки с конца прошлого года поступают в бюджет для обеспечения работы горнодобывающих и перерабатывающих предприятий в новых экономических условиях, а также разведки новых месторождений, комплекса мероприятий по технико-технологическому и кадровому обеспечению геологоразведочных организаций.