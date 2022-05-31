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Экономика

Официальный курс доллара в Кыргызстане снизился

Национальный банк Кыргызстана установил официальные курсы валюты на 1 июня. Доллар и евро подешевели.

На завтра номинальный курс доллара США установлен на уровне 81,51 сома (падение на 1,28 процента). В обменных пунктах столицы и коммерческих банках «американца» сейчас покупают по 81-81,5 сома, продают по 82-82,5 сома.

Курс евро снизился на 1,58 процента — с 88,8762 до 87,4725 сома.

Официальный курс рубля остается выше 1 сома. На завтра он составит 1,2746 сома. Это на 1,89 процента выше сегодняшнего показателя.

Тенге подорожал на 1,76 процента — до 0,1966 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/235401/
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