Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 14 процентов

Правление Национального банка решило сохранить учетную ставку (ключевую) на уровне 14 процентов. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В Кыргызстане отмечается некоторое замедление инфляционных процессов. Это обусловлено относительной стабилизацией ситуации на мировых продовольственных рынках после периода существенного давления, а также влиянием внутренних факторов.

На 20 мая 2022 года годовая инфляция замедлилась до 13,8 процента с 14,5 процента в апреле.

Но ограниченное предложение продовольственных товаров на глобальных рынках и логистические проблемы продолжают нести в себе проинфляционные риски.

«В целом внешнеэкономические условия для экономики Кыргызстана по-прежнему развиваются под влиянием фактора неопределенности и рисков. Продолжается умеренное постковидное восстановление экономики страны. В краткосрочной перспективе сохраняющаяся высокая неопределенность может существенно скорректировать наметившийся тренд восстановления экономики страны», — говорится в сообщении.

В условиях проводимого курса монетарной политики наращивание кредитной активности коммерческих банков сопровождается постепенным расширением их ресурсной базы. Ужесточение денежно-кредитной политики позволило сохранить привлекательность сомовых вкладов и побудить население к сберегательному поведению.

Принимая во внимание условия развития внешней и внутренней экономической среды, Нацибанк решил сохранить размер учетной ставки.

«Сохранение текущих денежно-кредитных условий отвечает макроэкономическим реалиям Кыргызстана и в перспективе позволит ослабить возможные риски и последствия внешней конъюнктуры. Национальный банк на постоянной основе отслеживает складывающуюся ситуацию и при необходимости принимает соответствующие меры для достижения цели по обеспечению ценовой стабильности в среднесрочном периоде», — подчеркнули в НБ КР.

Следующее плановое заседание правления Национального банка по вопросу о размере учетной ставки состоится 25 июля 2022 года. В зависимости от ситуации Нацбанк проведет внеплановое заседание по вопросу о размере ключевой ставки.