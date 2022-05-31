РКФР должен стать полноценным международным финансовым институтом

Российско-Кыргызский фонд развития должен стать полноценным международным финансовым институтом. Об этом заявил заместитель министра экономического развития РФ, назначенный членом совета РКФР, Дмитрий Вольвач.

По его словам, сегодня Россия является ведущим торговым партнером Кыргызстана, занимая первое место (более 30 процентов) во внешнеторговом обороте республики. По итогам первого квартала 2022 года товарооборот между нашими странами увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2021-го на 28,2 процента и составил $631 миллион.

«Несмотря на сложные внешнеполитические обстоятельства, мы приложим все усилия, чтобы увеличить достигнутые показатели в текущем году», — сказал Дмитрий Вольвач и добавил, что этому будет способствовать повышение доли проектов фонда, содействующих экономическому сотрудничеству между экономическими операторами Российской Федерации и Кыргызской Республики.

«При одобрении проектов необходимо исходить из принципов РКФР, что кредиты, инвестиции или иное финансирование, осуществляемое фондом, используются для приобретения товаров и услуг, произведенных в государствах сторон, то есть преимущественно российской продукции или продукции из государств — членов ЕАЭС. Необходимо содействовать увеличению доли российской продукции при закупках оборудования и сырья заемщиками фонда для достижения целей его работы. Кроме того, важно отметить, что приоритет фонда — финансирование интеграционных проектов России и Кыргызстана на пространстве ЕАЭС», — подчеркнул российский чиновник.

Он также отметил, что стратегия фонда должна определить его уникальную нишу на финансовом рынке КР как международного института развития, базироваться на национальных приоритетах экономического развития страны, но учитывать цели создания РКФР.

«Эти практические шаги и должны обеспечить выполнение поставленной задачи — завершить реформирование фонда, привести его систему управления в соответствие с лучшими корпоративными практиками и стандартами, придать РКФР статус полноценного международного финансового института», — добавил Дмитрий Вольвач.