20:40
USD 81.05
EUR 80.70
RUB 1.32
Экономика

Бизнесмены Кыргызстана и Казахстана подписали контракты на $1,5 миллиона

В ходе второго заседания Кыргызско-Казахского делового совета подписано контрактов на сумму более $1,5 миллиона. Об этом сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты.

По ее данным, мероприятие прошло с участием сопредседателя Делового совета с кыргызской стороны, президента ТПП КР Марата Шаршекеева, сопредседателя Делового совета с казахской стороны, председателя правления Внешнеторговой палаты Казахстана Аяна Еренова, а также представителей крупных компаний обеих стран.

Стороны обсудили ряд крупных инвестиционных проектов в сфере туризма и легкой промышленности, строительство индустриального торгово-логистического комплекса на кыргызско-казахской границе, строительство и ввод в эксплуатацию первой солнечной электростанции в Кыргызстане на 50 МВт, новые форматы бизнеса на основе ESG-подходов.

Участники отметили, что на сегодня товарооборот между государствами составляет почти $1 миллиард. Однако показатель необходимо увеличить до $2 миллиардов.

Одним из приоритетных направлений торгово-экономического сотрудничества названа легкая промышленность, поскольку отрасль имеет социальную значимость, обеспечивая высокую занятость населения. Правительства двух стран реализуют ряд мер поддержки: свободные экономические зоны, кредитование и государственные инвестиции.

Что касается индустрии туризма, то она признана одним из высокодоходных сегментов международной торговли услугами. Доходы от него занимают третье место в мире после доходов от экспорта нефти, нефтепродуктов и автомобилей. По мнению участников, рост туризма должен произойти за счет появления новых посещаемых территорий, поскольку традиционные районы мирового туристского рынка достигли предела рекреационной емкости. Казахстан и Кыргызстан имеют уникальную возможность занять свою нишу в мировом туристском рынке, особенно в экотуризме.

По итогам заседания подписаны следующие контракты:

  • ТОО Kelum-KazPharm (РК) и OcOО BMG Pharm (поставка медицинской продукции на $350 тысяч);
  • ТОО «Салем Кус» (РК) и ОсОО «Кыргызский соколиный центр «Мураз» (поставка птицы на $460 тысяч);
  • ТОО «Элтекс Алатау» (РК) и ООО «ЛОКТЕХНО» — меморандум о системном сотрудничестве (поставка оборудования на $300 тысяч);
  • ТОО Free Mark (РК) и ОсОО «АгроЛогистикГрупп» (производство яичной лапши, макаронные изделия) на $400 тысяч;
  • ОО Alpine Club (РК) и Кыргызская ассоциация туроператоров — меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере туризма.

Отметим, что Кыргызско-Казахский деловой совет создан по инициативе Торгово-промышленной палаты КР и поддержан Внешнеторговой палатой РК и бизнес-сообществом двух государств.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/235081/
просмотров: 3380
Версия для печати
Материалы по теме
Предприниматели из Кыргызстана пройдут стажировку в Германии
На 21 процент вырос товарооборот Кыргызстана со странами ЕАЭС — Нацстатком
Товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном: экспорт снизился, импорт вырос
Бизнес-миссия стран ЕАЭС по развитию лизинга пройдет в Кыргызстане
Кыргызстанские предприниматели будут перевозить грузы в Иран со скидками
В Бишкеке пройдет второй кыргызско-российский женский бизнес-форум
Задержанный Генпрокуратурой был вице-президентом ТПП на общественных началах
Генпрокуратура задержала вице-президента Торгово-промышленной палаты
Улукбек Марипов назвал Турцию стратегическим партнером
Товарооборот между Кыргызстаном и Ираном увеличился в четыре раза
Популярные новости
Готовимся к&nbsp;зиме. Во&nbsp;сколько обойдется отопление углем, электричеством и&nbsp;газом Готовимся к зиме. Во сколько обойдется отопление углем, электричеством и газом
Рынок ГСМ. Нефтетрейдеры Кыргызстана рассказали об&nbsp;осеннем росте цен Рынок ГСМ. Нефтетрейдеры Кыргызстана рассказали об осеннем росте цен
Пить только отечественное. Как инициативы чиновников порождают коррупцию Пить только отечественное. Как инициативы чиновников порождают коррупцию
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;5&nbsp;сентября Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 5 сентября
Бизнес
5G&nbsp;&mdash; Мобильный оператор&nbsp;О! приглашает всех в&nbsp;тестовую зону в&nbsp;Бишкеке 5G — Мобильный оператор О! приглашает всех в тестовую зону в Бишкеке
Первый авианосец собственного производства принят в&nbsp;состав ВМС Индии Первый авианосец собственного производства принят в состав ВМС Индии
Почему эксперты называют 5G&nbsp;зеленой IT-технологией? Почему эксперты называют 5G зеленой IT-технологией?
Facebook знает о&nbsp;вас больше, чем нужно? Facebook знает о вас больше, чем нужно?
7 сентября, среда
20:27
Двое жителей Иссык-Кульской области пытались провезти наркотики в Бишкек Двое жителей Иссык-Кульской области пытались провезти н...
20:04
Нацбанк оштрафовал две обменки на 110 тысяч сомов
19:58
В бишкекской школе № 82 открыли новый корпус
19:49
В Араване украли платежный терминал с деньгами. Подозреваемых задержали
19:28
Брат президента со слитком золота. В Сети выясняют, когда сделана фотография