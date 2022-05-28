В ходе второго заседания Кыргызско-Казахского делового совета подписано контрактов на сумму более $1,5 миллиона. Об этом сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты.

По ее данным, мероприятие прошло с участием сопредседателя Делового совета с кыргызской стороны, президента ТПП КР Марата Шаршекеева, сопредседателя Делового совета с казахской стороны, председателя правления Внешнеторговой палаты Казахстана Аяна Еренова, а также представителей крупных компаний обеих стран.

Стороны обсудили ряд крупных инвестиционных проектов в сфере туризма и легкой промышленности, строительство индустриального торгово-логистического комплекса на кыргызско-казахской границе, строительство и ввод в эксплуатацию первой солнечной электростанции в Кыргызстане на 50 МВт, новые форматы бизнеса на основе ESG-подходов.

Участники отметили, что на сегодня товарооборот между государствами составляет почти $1 миллиард. Однако показатель необходимо увеличить до $2 миллиардов.

Одним из приоритетных направлений торгово-экономического сотрудничества названа легкая промышленность, поскольку отрасль имеет социальную значимость, обеспечивая высокую занятость населения. Правительства двух стран реализуют ряд мер поддержки: свободные экономические зоны, кредитование и государственные инвестиции.

Что касается индустрии туризма, то она признана одним из высокодоходных сегментов международной торговли услугами. Доходы от него занимают третье место в мире после доходов от экспорта нефти, нефтепродуктов и автомобилей. По мнению участников, рост туризма должен произойти за счет появления новых посещаемых территорий, поскольку традиционные районы мирового туристского рынка достигли предела рекреационной емкости. Казахстан и Кыргызстан имеют уникальную возможность занять свою нишу в мировом туристском рынке, особенно в экотуризме.

По итогам заседания подписаны следующие контракты:

ТОО Kelum-KazPharm (РК) и OcOО BMG Pharm (поставка медицинской продукции на $350 тысяч);

ТОО «Салем Кус» (РК) и ОсОО «Кыргызский соколиный центр «Мураз» (поставка птицы на $460 тысяч);

ТОО «Элтекс Алатау» (РК) и ООО «ЛОКТЕХНО» — меморандум о системном сотрудничестве (поставка оборудования на $300 тысяч);

ТОО Free Mark (РК) и ОсОО «АгроЛогистикГрупп» (производство яичной лапши, макаронные изделия) на $400 тысяч;

ОО Alpine Club (РК) и Кыргызская ассоциация туроператоров — меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере туризма.

Отметим, что Кыргызско-Казахский деловой совет создан по инициативе Торгово-промышленной палаты КР и поддержан Внешнеторговой палатой РК и бизнес-сообществом двух государств.