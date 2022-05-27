Подвижка бортов на «Кумторе». В компании заявляют о штатной работе рудника

В холдинге «Наследие великих кочевников» прокомментировали ситуацию на руднике «Кумтор».

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В компании отметили, что 18 мая 2022 года распоряжением председателя кабинета министров Акылбека Жапарова № 348 создана межведомственная комиссия по установлению причин ускорения скорости движения восточного и северо-восточного бортов участка «Центральный» на руднике «Кумтор».

Уточняется, что геотехнической службой ЗАО «Кумтор Голд Компани» (КГК) были отмечены подвижки борта карьера в рабочей зоне Cut-back 20. Для безопасности людей и техники временно приостановлены горные работы на этом участке. Все службы рудника работают в штатном режиме. Руководство компании совместно со специалистами изучает ситуацию. Как только получат все необходимые сведения и уверенность в безопасности работы, будет принято решение о возобновлении здесь добычи руды.

«Месторождение Кумтор само по себе очень сложное в геологическом и тектоническом плане. В данный момент мы устанавливаем причину проявляющихся подвижек на данном участке. Работают специалисты. В 2002-м по этому борту уже были трещины и подвижки, и в 2006 году тоже была деформация этого борта», — рассказал менеджер горного отдела ЗАО Алмаз Чомокеев.

В свою очередь главный инженер компании Манас Кабаев сказал, что месторождение расположено в сложной геологической местности. Поэтому такие природные явления, как подвижка бортов, здесь могут происходить.