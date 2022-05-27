Официальный курс доллара в Кыргызстане вырос до 80 сомов

Национальный банк Кыргызстана установил официальные курсы валюты на 28 мая. Курс доллара США изменился впервые за пять дней.

На завтра номинальный курс доллара США установлен на уровне 80,7737 сома (рост на 1,6 процента). В обменных пунктах столицы и коммерческих банках «американца» сейчас покупают по 84-84,5 сома, продают по 85,5-86 сома.

Курс евро вырос на 2,06 процента — с 84,9179 до 86,6702 сома.

Официальный курс рубля остается выше 1 сома. На завтра он составит 1,2586 сома. Это на 6,08 процента ниже сегодняшнего показателя.

Тенге подешевел на 1,06 процента — до 0,1864 сома.