Помогать в цифровой трансформации Кыргызстана будет Евразийский банк развития

Министерство цифрового развития Кыргызстана и Евразийский банк развития подписали меморандум о сотрудничестве. Церемония состоялась в рамках первого Евразийского экономического форума.

Документ подписали для развития партнерских отношений и долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества, а также совместной реализации проектов в области цифровой трансформации Кыргызстана.

«Основной целью меморандума является сотрудничество в сфере цифровой трансформации. В частности речь о создани дата-центра регионального значения. Для него нужны соответствующие вычислительные ресурсы, позволяющие обрабатывать большие данные», — рассказал глава Минцифры Талантбек Иманов.