Поставлена цель — завершить технико-экономическое обоснование по проекту строительства железной дороги Кыргызстан — Китай до конца 2022 года. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и коммуникаций Алмаз Тургунбаев на первом Евразийском экономическом форуме.

По его словам, строительство дороги — перспективный проект. Он должен связать КНР и Европу. Но сейчас говорить о каких-то успехах в реализации рано.

«Но мы понимаем: если проект заработает, то он станет скачком в развитии экономики нашей республики и всех остальных стран ЕАЭС. У нас есть участок, по которому можно провести изыскание, нужно провести анализ с логистической и финансовой точки зрения. Мы надеемся на скорое завершение проекта. Вообще, развитие транспортных сетей и логистика в третьи государства говорят о намерении развивать направление. Развитие транспортных коридоров даст толчок сфере грузоперевозок в первую очередь, а далее остальным видам экономики», — рассказал Алмаз Тургунбаев.