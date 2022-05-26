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Экономика

Странам ЕАЭС предлагают создавать свое программное обеспечение

«В современных реалиях мы не имеем права забывать о цифровом суверенитете стран ЕАЭС и развитии евразийского программного обеспечения», — заявил член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Варос Симонян во время первого Евразийского экономического форума.

По его словам, в странах ЕАЭС возникла необходимость цифровой трансформации во всех отраслях и сферах деятельности. С момента формирования цифровой повестки в 2016 году запущены крупные проекты: унифицированная система поиска работы «Без границ», информационно-коммуникационные витрины, национальные сервисы экосистем цифровых транспортных коридоров, евразийская сеть промышленной кооперации.

«Одним из ключевых факторов для создания цифровой повестки является объединение сервисов всех государств для создания единой цифровой платформы. Хочу оговориться, речь не должна идти о цифровой изоляции. Это контрпродуктивно и не имеет смысла. Мы совместно должны изучать практики и смотреть, как развивается мир. Развитие цифровизации — это ключевой фактор развития экономик наших стран», — сказал Варос Симонян.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/234809/
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