В ЕАЭС хотят создать свой арбитражный суд для рассмотрения споров

Пришло время создать межгосударственный арбитраж, который поможет применить эффективные инструменты разрешения споров. Об этом сообщил президент российского Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на I Евразийском экономическом форуме.

По его словам, сейчас есть инициатива по созданию такого института в рамках Союза международного арбитража. Органы по разрешению споров Всемирной торговой организации заблокировала американская сторона. Поэтому торговые споры они фактически не рассматривают.

«Поэтому мы ищем альтернативные механизмы разрешения споров. В силу понятных причин мы сейчас не можем обращаться в Стокгольмский арбитраж, арбитраж Торговой палаты, но нам нужны механизмы разрешения споров. Поэтому мы инициировали создание независимых арбитражных центров», — отметил Александр Шохин.