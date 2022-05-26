Либерализация перевозок в ЕАЭС может дать толчок для развития бизнеса союза

Либерализация перевозок товаров даст толчок развитию бизнеса стран Евразийского экономического союза. Об этом сообщил замминистра территориального управления и инфраструктуры Армении Армен Симонян на первом Евразийском экономическом форуме.

По его словам, либерализация перевозок — это расширение возможностей и создание равных условий для конкуренции. При этом он считает, что странам важно защищать как интересы большинства, так и меньшинства предпринимателей.

«В прошлом году страны ЕАЭС подписали соглашение об использовании навигационных пломб. Мне кажется, это важное событие. После вступления его в силу грузоперевозчики смогут быстрее проходить через границы. Кроме того, важным направлением является и цифровизация системы грузоперевозок», — высказался Армен Симонян.

24.kg является информационным партнером первого Евразийского экономического форума.