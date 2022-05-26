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Экономика

Министры энергетики ЕАЭС обсудили неурегулированные вопросы энергорынка

Министры энергетики стран ЕАЭС обсудили неурегулированные положения нормативно-правовых актов общих рынков электроэнергетики, а также согласовали выбор торговых площадок. Об этом сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

Накануне состоялось заседание совета руководителей уполномоченных органов в сфере энергетики стран ЕАЭС. Значительный блок вопросов касался формирования общего электроэнергетического рынка союза. Чиновники обсудили отдельные неурегулированные положения проектов правил доступа к услугам по межгосударственной передаче электрической энергии (мощности) и правил взаимной торговли. Они затрагивают порядок регистрации свободных двусторонних договоров, определение величины отклонений сальдо-перетоков электроэнергии в каждом межгосударственном сечении.

«Участники встречи обсудили условия оказания услуги по внеторговой межгосударственной передаче электроэнергии при наличии разногласий по условиям договора. Руководители министерств энергетики согласовали выбор торговых площадок, которым будет поручено организовывать централизованную торговлю электрической энергией по срочным контрактам и на сутки вперед на общем энергетическом рынке союза», — говорится в сообщении.

Для организации централизованной торговли по срочным контрактам определены три торговые площадки: «Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности», АО «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа» и ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». Планируется, что они будут осуществлять заключение сделок в единой торговой сессии указанных торговых площадок. В качестве оператора централизованной торговли на сутки вперед определено АО «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии».

Утвердить выбор этих площадок предстоит совету Евразийской экономической комиссии на очередном заседании.

Отметим, что вопрос создания единого энергетического рынка ЕАЭС обсудят сегодня также на панельной дискуссии в рамках первого Евразийского экономического форума.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/234752/
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