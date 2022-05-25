В Кыргызстан прибыл глава Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович

Делегация Евразийской экономической комиссии во главе с председателем коллегии Михаилом Мясниковичем прибыла в Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

В программе — участие в I Евразийском экономическом форуме 26 мая, заседании Высшего Евразийского экономического совета 27 мая, встреча Михаила Мясниковича с руководством Кыргызстана.

Свыше 2,5 тысячи человек из 15 стран зарегистрировались для участия в I Евразийском экономическом форуме, который стартует 26 мая. Он станет одним из самых масштабных деловых событий ЕАЭС после вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса. В рамках форума пройдет порядка 35 мероприятий. Форум включает пленарное заседание с участием глав государств Евразийского экономического союза, а также 21 тематическую сессию.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится в формате видео-конференц-связи под председательством президента Кыргызстана Садыра Жапарова.