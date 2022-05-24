Национальный банк Кыргызстана установил официальные курсы валюты на 25 мая. Курс доллар США не изменился, остальные валюты подорожали.

На завтра номинальный курс доллара США установлен на уровне 79,5 сома. В обменных пунктах столицы и коммерческих банках «американца» сейчас покупают по 79,3-79,7 сома, продают по 80,3-80,5 сома.

Курс евро вырос на 0,55 процента — с 84,6437 до 85,1127 сома.

Официальный курс рубля остается выше 1 сома. На завтра он составит 1,3521 сома. Это на 3,77 процента выше сегодняшнего показателя.

Тенге подорожал на 1,92 процента — до 0,1907 сома.