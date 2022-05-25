ККМ раздора. Митинги не утихают, решения по рынкам так и нет

В Кыргызстане продолжают внедрение новых требований по применению контрольно-кассовых машин. По замыслу властей пользоваться ККМ должны абсолютно все предприниматели. Но это в теории.

На практике бизнес бунтует против желаний государства о внедрении ККМ.

Да и сами власти далеко не блещут последовательностью. После нескольких крупных митингов они фактически согласились отменить требование использовать ККМ на рынках. Но пока только пообещали. Окончательного решения торговцы пока не увидели.

Положение бизнеса ухудшается

Акции протеста против ККМ прокатились по стране в конце 2021-го и начале 2022 года. Президенту даже лично пришлось съездить на рынки «Дордой» и Ошский, чтобы разъяснить ситуацию. Мера подействовала, но на время.

Акции протеста против новых правил работы до сих пор периодически проходят в разных частях страны.

Например, предприниматели Сокулукского района выступили против нового Налогового кодекса и повсеместного внедрения контрольно-кассовых машин (ККМ).

Мы против того, что вы убиваете наш средний и мелкий бизнес. Предприниматели Сокулукского района

С обращением к президенту выступила и Ассоциация поставщиков. Там обратили внимание на другую проблему — вводимый запрет на использование контрольно-кассовых машин при продажах от поставщиков.

«Такие ККМ заставляют снять их с регистрации. Это противоречит вашему указанию о применении ККМ. Мы неоднократно обращались устно и письменно в Государственную налоговую службу, указывали на ситуацию, но положение только ухудшается. Уважаемый Садыр Нургожоевич, предприниматели надеются, что ваше вмешательство поможет нормализовать ситуацию», — говорится в обращении бизнеса к президенту.

Похожие обращения к главе государства готовят и представители малого и среднего бизнеса в регионах страны. Люди просто не верят в обещанные властями послабления и плюшки и предпочитают работать по старинке.

Особые условия для рынков

Свою роль в недовольстве повсеместным внедрением ККМ сыграли и исключения, которые готово сделать государство. В 2021 году представители крупных рынков неоднократно выходили на митинги против нового Налогового кодекса и ККМ. Сначала фискалы, конечно, говорили, что исключений не будет. Но «Дордой» — это самый крупный рынок страны, и не считаться с мнением предпринимателей, которые там трудятся, не получится.

Это тысячи людей, которые готовы до последнего защищать свое право работать в удобном режиме.

Власти это признали. При Министерстве экономики и коммерции создали специальную рабочую группу, чтобы найти взаимовыгодное решение проблемы. Это было в начале года. Но с тех пор ситуация не изменилась.

А ведь срок, когда торговцы рынков по закону должны перейти на ККМ, все ближе. Ранее озвучивали информацию, что продавцы рынков вместо ККМ будут вносить в бюджет определенную плату. Но какую и как это все оформят, пока неизвестно.

«Согласно постановлению кабинета министров № 193 установлен график перехода предпринимателей на ККМ. Рынки должны применять их с 1 августа 2022 года. Мы встречались с их представителями, создали рабочую группу. Сейчас в ее рамках рассматривается вопрос специального налогообложения рынков. С учетом работы этой группы будет предоставлена информация. В рамках этого спецрежима рассматривается вопрос неприменения ККМ. Это не итоговая информация. После проработки и согласования всех моментов мы дадим полную информацию», — сказал начальник управления налоговой политики Министерства экономики и коммерции Кубанычбек Ысабеков.

Как заставить применять ККМ

Налоговая служба, между тем, использует все возможности, чтобы число контрольно-кассовых машин в стране становилось больше. Для фискалов это возможность лучше видеть движение средств, контролировать уплату налогов и получать больше доходов в бюджет.

За последние полгода применение контрольно-кассовых машин среди субъектов предпринимательства увеличилось с 17 тысяч до 45 тысяч.

«За счет этого улучшилось администрирование и объем сбора налогов. До конца года планируем установить 70-80 тысяч ККМ. Сейчас объявили тендер на покупку 10 тысяч аппаратов, когда получим, бесплатно раздадим гражданам. Кроме этого, банки с госдолей купили по три тысячи аппаратов и раздают предпринимателям», — сказал глава ГНС Алтынбек Абдувапов.

И здесь и возникла причина, по которой бизнес отчасти может быть против ККМ. Анализ Налоговой службы показал, что после установки оборудования оборот предпринимателей стал превышать в 8 миллионов сомов. До этой пороговой суммы, напомним, бизнес может не платить налоги.

Стимулировать применение ККМ фискалы собираются с помощью специальной акции «Требуй чек — выиграй приз».

«Рост налоговых сборов идет именно за счет того, что мы выводим бизнес из тени. Каждый гражданин, который осуществляет коммерческую деятельность, должен платить налоги. Граждане в этом нам помогут, требуя чеки», — уверен Алтынбек Абдувапов.

По закону у предпринимателей есть время до конца 2022 года, чтобы перейти на новые виды ККМ. Когда срок выйдет, тогда и станет понятно, заработает ли новая система в полной мере. Или предприниматели выйдут на массовые митинги и снова заставят власти отступить.