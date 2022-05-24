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Экономика

Почти четверть получателей микрокредитов — жители Ошской области

В первом квартале 2022 года 152 тысячи человек получили микрокредиты на 8,8 миллиарда сомов. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

По сравнению с первым кварталом 2021-го число людей, охваченных микрокредитованием, уменьшилось на 9,8 процента, а объем выданных микрокредитов увеличился на 3,4 процента.

«Больше всего получателей микрокредитов пришлось на Ошскую (около 25 процентов) и Джалал-Абадскую (15 процентов) области, а также на Бишкек (15 процентов). Наибольшие суммы микрокредитов выданы получателям Ошской области (1,9 миллиарда сомов, или более 21 процента от общего объема выданных микрокредитов), Бишкека (1,6 миллиарда сомов, или 18 процентов), Чуйской (1,3 миллиарда сомов, или 15 процентов) и Джалал-Абадской (1,2 миллиарда сомов, или 13,5 процента) областей», — рассказали в Нацстаткоме.

Больше всего займов (39 процентов) люди берут на потребительские нужды, 31 процент — на развитие сельского хозяйства. Доля микрокредитов, выданных для сферы торговли и общественного питания,  составила 12,5 процента, на строительство — 6 процентов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/234451/
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