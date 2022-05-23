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Экономика

Фермерам выдано льготных кредитов на 3,9 миллиарда сомов

В рамках реализации проекта «Финансирование сельского хозяйства — 10» выдано 6 тысяч 746 кредитов на 3 миллиарда 396,5 миллиона сомов, сообщает кабинет министров.

В том числе 5 тысяч 557 займов на 3 миллиарда 155,1 миллиона сомов выдано на залоговой основе, 1 тысяча 189 кредитов на 241,4 миллиона — без предоставления залога.

На развитие растениеводства выдано на основе залога 1 тысяча 840 займов на 868,8 миллиона сомов, без предоставления залога — 640 кредитов на 128,7 миллиона.

На развитие животноводства выдано с предоставлением залога 3 тысячи 572 кредита на 1 миллиард 881,6 миллиона сомов, без предоставления залога — 549 займов на 112,6 миллиона.

На развитие сферы переработки и оказания услуг в сельском хозяйстве на залоговой основе выдано 145 кредитов на 404,6 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/234449/
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