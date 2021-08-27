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Экономика

Объем взаимной торговли в ЕАЭС вырос почти на 32 процента

В январе — июне 2021 года объем взаимной торговли стран Евразийского экономического союза вырос на 31,9 процента. Такие данные приводит Евразийская экономическая комиссия.

За семь месяцев 2021-го объем взаимной торговли составил $32,8 миллиарда. Рост объемов экспорта во взаимной торговле зафиксирован во всех государствах союза.

Наибольший прирост наблюдался в Кыргызстане (на 55,2 процента) и Казахстане (на 42,5 процента).

Доля взаимной торговли в общем объеме внешней торговли ЕАЭС увеличилась до 14,8 процента, что на 0,6 процента выше показателя 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/205416/
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