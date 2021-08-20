Экономика Кыргызстана восстановится только к 2023 году

«Мы прогнозируем восстановление экономики страны до своего допандемического уровня только к 2023 году», — заявил сегодня президент Садыр Жапаров на встрече с главами правительств Евразийского экономического союза.

По его словам, в 2021-м рост реального ВВП в Кыргызстане составит 3,8 процента по мере восстановления экономической активности. Рост ВВП в 2022-2023 годах прогнозируется в среднем до 4,4 процента.

По словам Садыра Жапарова, эти прогнозы предполагают сокращение количества новых случаев заражения коронавирусной инфекцией по мере развертывания медицинских вакцин, поддержания политической стабильности и улучшения внешнего спроса и условий торговли.