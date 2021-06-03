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Экономика

Бизнес не видит поддержки государства — глава Международного делового совета

«Нужно отозвать новые редакции Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов», — заявил сегодня во время круглого стола исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков.

По его словам, от бизнеса поступает много жалоб по мере пресечения, следственным действиям и другим нарушениям. Но бизнес не видит поддержки от государства.

«По новым УК и УПК мы видим, что Генпрокуратура, вместо того чтобы бороться с жалобами, решила это возглавить. Необходимости разрабатывать новый кодекс не было. В указах президента этого не было. В Конституции надо было привести в соответствие некоторые моменты, но необходимости в новом УПК не было. Сейчас не лучшее время для этого», — сказал Аскар Сыдыков.

Он также отметил, что бизнес просто не успевает реагировать на изменения. Надежды, что опасные поправки не пропустит Жогорку Кенеш, тоже нет.

«Сейчас законопроекты принимают за раз в трех чтениях. Вы представляете, что будет? За три месяца разработать, обсудить и принять новые УК и УПК. Такого не должно быть. Давайте не будем торопиться, вместе все обсудим, внесем нужные поправки», — сказал глава МДС.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/196239/
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