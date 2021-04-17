Пенсионные отчисления. Почему мы так много платим в Соцфонд

Каждый человек, который хоть что-то зарабатывает, должен делать отчисления в Социальный фонд. За счет этих средств формируют нашу будущую пенсию. Но мало кто знает, сколько денег уходит на это, и тем более, как можно увеличить будущую пенсию.

Эксперты рассказали 24.kg о способах формирования будущей пенсии и о том, как можно сэкономить на отчислениях в Социальный фонд.

Еще мы узнали, что часть наших отчислений государство инвестирует в разные финансовые инструменты. Это помогает увеличивать будущую пенсию.

Как узнать, какая будет пенсия?

Пока ты молодой и полон сил, вряд ли думаешь, какая будет пенсия. Это первая ошибка. Формировать отчисления на пенсию надо заранее. Для уверенности, что вам будет, на что жить в старости.

Даже если вы исправно делаете все отчисления, то все равно не всегда знаете, сколько процентов и почему вычитается с зарплаты.

Выплаты в Социальный фонд — не тайна за семью печатями. Вы можете спокойно получить информацию о своих отчислениях, взяв выписку из личных страховых счетов в СФ.

Но вопрос, сколько мы должны отчислять и зачем, остается открытым. Для начала рассмотрим формирование отчислений работников государственных и коммерческих предприятий.

Если вы работаете официально, то отчисления делаете и вы, и ваш работодатель. Эту обязанность на него возложило государство.

Сколько отчисляет работодатель?

По закону работодатель обязан отчислять в вашу пользу 17,25 процента от вашего оклада из фонда оплаты труда, то есть из своего кармана. Эта сумма не вычитается с вашей зарплаты.

Но не вся сумма идет на формирование пенсии. Есть еще отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд оздоровления трудящихся. Да-да, даже если вы не состоите в профсоюзе, отчисления в ФОТ остаются.

Для инвалидов I и II групп работодатель отчисления в ФОМС не делает. Для иностранцев, временно пребывающих в Кыргызстане, работодатель направляет только 3 процента в Соцфонд в качестве солидарных пенсионных отчислений.

Сколько забирают с зарплаты?

Такой большой процент выплат работодателя не значит, что вы ничего не платите. С зарплаты сотрудников тоже идут деньги на социальные отчисления. Из вашего оклада высчитывают 10 процентов в качестве солидарно-накопительного пенсионного отчисления. Большая часть этих денег (8 процентов) идет на выплату пенсий сегодняшним пенсионерам.

Оставшиеся 2 процента поступают в Государственный накопительный пенсионный фонд. Он должен инвестировать их, приумножая пенсионные накопления. Узнать о состоянии этих счетов можно, запросив выписку в Соцфонде.

Имейте в виду, что распоряжаться накопительной частью отчислений вы можете сами. Если инвестиционная политика Государственного накопительного пенсионного фонда вас не устроит и покажется малоэффективной, можно перечислять 2 процента в негосударственные пенсионные фонды.

Для этого надо оформить заявку в Соцфонде. Негосударственные накопительные пенсионные фонды, как правило, нацелены на получение прибыли, соответственно, эффективнее управляют накоплениями.

Есть одна проблема. В Кыргызстане только один негосударственный накопительный пенсионный фонд.

Как платить меньше налогов

С зарплаты вы не только перечисляете деньги на будущую пенсию, но и платите налоги. Этот поможет вам платить в Соцфонд меньше. Давайте разбираться, как такое сделать.

С зарплаты вы должны уплатить подоходный налог — 10 процентов. Но каждый налогоплательщик, согласно Налоговому кодексу, имеет право на стандартные и социальные вычеты.

Простыми словами, вы можете отнять от суммы оклада те деньги, которые уплатили в качестве пенсионных взносов, некоторые вычеты, и уплатить подоходный налог в 10 процентов от оставшейся суммы оклада.

Давайте подсчитаем

Чтобы понять, как работает система налоговых и социальных отчислений, возьмем простой пример. Зарплата Дастана составляет 25 тысяч сомов. Он женат, и у него есть годовалый сын. Жена работает в коммерческой организации.

Рассчитаем сумму его социальных отчислений. Отчисления из Фонда оплаты труда работодателя в пользу Дастана составят:

3 тысячи 750 сомов в Соцфонд в качестве солидарных пенсионных отчислений (15 процентов от оклада);

500 сомов в ФОМС (2 процента от оклада);

62,5 сома в ФОТ (0,25 процента от оклада);

На оклад работника эти отчисления не влияют. Он остается прежним — 25 тысяч сомов.

В следующих материалах мы подробнее расскажем о вычетах, которые позволяют платить меньше налогов. И дадим подробную инструкцию, как их получить.