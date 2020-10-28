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Экономика
Сюжет: Противостояние на месторождениях

Третий переворот и безнаказанность. Что будет с инвестиционными проектами?

«После третьего переворота в Кыргызстане говорить об инвестиционной привлекательности страны просто смешно. Сейчас внешние инвесторы будут выжидать. Когда определенная стабилизация наступит, инвесторы, которые не смогут завершить работу без значительного ущерба для себя, будут искать подходы к новой власти. В том числе и неформальные», — заявил российский эксперт по Центральной Азии Аждар Куртов, комментируя политическую ситуацию в республике.

По его мнению, если власти Кыргызстана «не смогли остановить разграбление здания парламента, то говорить о неприкосновенности собственности иностранного бизнеса и гарантиях безопасности хозяйствующих субъектов за пределами столицы не приходится».

«В горы Кыргызстана, где находятся месторождения, в случае возникновения опасности невозможно оперативно перебросить силовые структуры. И если здание парламента республики является лишь неким символом власти, то месторождения имеют более важное практическое значение — предприятия обеспечивают доходы республиканского бюджета», — сказал он.

К сожалению, в Кыргызстане сложилась традиция безнаказанности за нападения на инвесторов.

Аждар Куртов

«Если вспоминать прошлые инциденты — никого в итоге не наказали за давление и угрозы в адрес иностранных бизнесменов, никто не понес реального наказания за создание препятствий в работе предприятий или причинение им ущерба. А речь об уголовных преступлениях», — подчеркнул эксперт.

В этой ситуации говорить об инвестиционной привлекательности страны просто смешно. Но массового оттока иностранных инвесторов из страны не будет.

Аждар Куртов

«Большая часть серьезных проектов, приносящих в бюджет страны ощутимые суммы, работают в Кыргызстане не первый год. Но и для них текущая ситуация — повод задуматься над стратегическим курсом своих проектов. Для страны — это плохие новости. Как только риски начнут перевешивать потенциальную прибыль, инвестор будет искать пути отхода и сворачивания работы», — пояснил Аждар Куртов.

Эксперт отметил, что сейчас Бишкеку, «вне зависимости от того, кто будет у власти, нужно серьезно задуматься над тем, как удержать тех инвесторов, которые еще есть».

Очередь из желающих вложиться в проекты в Кыргызстане после третьего переворота станет еще меньше, чем было до этого.

Аждар Куртов
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/171057/
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