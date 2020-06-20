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Экономика

Среди стран ЕАЭС наибольшее падение ВВП по итогам мая отмечено в Кыргызстане

По итогам четырех месяцев 2020-го самый большой экономический спад отмечен в Кыргызстане. Такие данные приводит Евразийский банк развития.

Отмечается, что начало второго квартала года характеризовалось существенным снижением деловой активности в странах — участницах ЕАБР. В большинстве из них действовали жесткие меры социальной изоляции, призванные ограничить распространение коронавирусной инфекции. Работа многих хозяйствующих субъектов, преимущественно оказывающих потребительские услуги, была приостановлена.

В результате ВВП России сократился на 1,9 процента, Казахстана — на 0,2 процента, Кыргызстана — на 3,8 процента и Армении — на 1,7 процента.

«Наибольшие потери в сложившейся ситуации понесли организации сферы услуг. Значимое ухудшение отмечено в оптовой и розничной торговле, туристической отрасли и ресторанном бизнесе, в секторах, оказывающих прочие платные услуги населению. Негативное влияние на внутренний потребительский спрос оказали меры социальной изоляции, приостановка работы отдельных организаций и «охлаждение» кредитной активности», — поясняют экономисты банка.

В мае этого года во многих государствах мира, в том числе в регионе операций ЕАБР, начался процесс поэтапного выхода из карантина. Страны с оглядкой на эпидемиологическую ситуацию реализуют меры по восстановлению экономической сферы.

«К концу мая в большинстве государств — членов банка активность населения в общественных местах возросла по сравнению с минимальными показателями апреля, но все еще остается ниже предкарантинного уровня. Экономика региона начала движение в сторону восстановления», — заключили в ЕАБР.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/156750/
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